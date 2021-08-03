У Тернополі хочуть закрити скандальний фестиваль через виступ антихристиянського гурту

На фестивалі «Файне місто» в Тернополі виступив польський блек-метал гурт Batushka, який був одягнутий у ризи, а на сцені були підсвічники, ікони та труна. Їх виступ викликав неабияке обурення у містян, а мер Тернополя Сергій Надал навіть пригрозив закрити фестиваль через глузування над християнством, передає Львівський портал.

Зазначимо, фестиваль «Файне місто» проходив 31 липня у Тернополі. У програмі був виступ польського блек-метал гурту Batushka. Вони виділяються тим, що одягають ряси чорного кольору, які схожі на священницькі, а також використовують у своїх перформансах елементи церковних, літургійних обрядів.

Саме їх виступ викликав неабияке обурення серед тернополян, духовенства та місцевої влади.

«Познущалися з почуттів віруючих, а ще позиціонують себе як сімейний фестиваль», – прокоментував один з користувачів у соцмережах.

Обурене було і духовенство. Отець Роман Демуш сказав, що люди, які називають себе християнами, у таких подіях брати участі не можуть.

«Деякі події та епізоди, що відбуваються на Faine Misto festival – є відвертим богохульством, святотацтвом, та порушенням прав почуттів вірних християн!І то вже не перший раз…Так не може бути! Якщо ми «за права»…То тут вони порушені! Я хочу застерегти усіх тих, які вважають себе християнами від участі у таких подіях, у таких акціях, які висміюють християнство і релігійне життя вірних. Я не проти фестивалю, не проти музики, але те, що відбулося, не має стосунку ні до здоровго дозвілля, ні до мистецтва, ні до музики, ні до фестивалю», – цитує «Духовна велич Львова» священнослужителя.

На виступ гурту відреагував і мер міста Тернопіль Сергій Надал. Він назвав їх виступ антихристиянським та пригрозив навіть закрити фестиваль

«Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю «Файне місто», буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії , або не проводитимуть його взагалі. Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії. Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією», – зазначив Сергій Надал.

Натомість представники фестивалю заявили, що вони «не мали на меті образити почуття вірян, запрошуючи даного артиста».

« Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» об’єднує гостей з усіх куточків України та світу. Організовуючи захід, ми жодним чином не прагнули образити чиїсь почуття чи віру, а навпаки створити атмосферу, де кожен почуватиметься комфортно. Нам шкода через ситуацію, яка склалась. У подальшому ми будемо враховувати думку як відвідувачів так і тернополян, при формуванні лайнапу. За тиждень ми відкриємо форму-опитування на сайті фестивалю, де кожен зможе вказати артистів, яких хоче бачити на фестивалі», – зазначили організатори фестивалю.

Фото: Faine Misto <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, що фестиваль не вперше потрапляє у скандал. Зокрема, на ньому виступали чотири російські гурти: Louna, «Порнофільми», Wildways та Anacondaz.

Довідково: «Файне місто» – один з найбільших музичних фестивалів України, який відбувається щороку влітку в Тернополі вже протягом 9 років. Цьогоріч він тривав із 28 липня по 1 серпня.

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