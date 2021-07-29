СБУ дозволила чотирьом російським гуртам виступати на фестивалі в Тернополі

Провівши перевірку, Служба безпеки України не має жодних підстав заборонити виступ російських гуртів на музичному фестивалі «Файне місто» в Тернополі. Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко .

«Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі «Файне місто», завершилася 27 липня. Підстав для заборони перебувати в Україні російським гуртам немає», – заявив Артем Дехтяренко.

Не зважаючи на виступ у тимчасово окупованому Криму, чотири російські гурти: Louna, «Порнофільми», Wildways та Anacondaz, будуть цьогорічними учасниками фестивалю в Тернополі. Вони в 2017 році виступали на півострові, тобто трирічна заборона для них вже завершилась.

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Zaxid.net зазначає, що частина із цих гуртів не вперше виступатиме на фестивалі «Файне місто». Так, «Порнофільми» уже виступали у Тернополі у 2017 та 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

За даними Zaxid.net, 19 липня міський голова Тернополя Сергій Надал попросив СБУ в Тернопільській області перевірити учасників музичного фестивалю «Файне місто», зокрема російські гурти. Приводом для звернення стала заява місцевого осередку «Правого сектора», який 16 липня заявив, що на фестивалі «Файне місто» виступлять чотири гурти з країни-окупанта.

Довідково: «Файне місто» – один з найбільших музичних фестивалів України, який відбувається щороку влітку в Тернополі вже протягом 9 років. Цьогоріч він розпочався 28 липня і триватиме до 1 серпня.

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