У Стебнику викрили наркоторговця

У Стебнику на Львівщині викрили 27-річного наркоторговця, що збував нарковмісні таблетки. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий 27-річний мешканець міста Стебник неодноразово продавав місцевим мешканцям нарковмісні таблетки «Субітекс».

30 червня за його місцем проживання провели обшук. Відтак правоохоронці виявили та вилучили таблетки «Субітекс», пакети з речовиною, ззовні схожою на амфетамін, кілька десятків нарковмісних рослин, а також 27 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності. Все вилучене скерували на експертне дослідження.

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За даними прокуратури, чоловік збував наркотики бупренорфін. Продаж він здійснював, зокрема неподалік гімназії та дитсадка.

Зловмиснику повідомили про підозру в незаконному збуті наркотичних речовин, вчиненому повторно (ч.ч.1, 2 ст.307 КК України). Йому загрожує максимальне покарання – позбавлення волі на термін до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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