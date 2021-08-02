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Розбійникам, які у Львові труїли й грабували заробітчан, «світить» до 15 років за ґратами

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинного угруповання, які на вокзалах Львова «полювали» на приїжджих з-за кордону заробітчан. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Четверо мешканців Сумської області заробили 680 тисяч гривень, грабуючи заробітчан, що повернулися з-за кордону. Так, чоловіки віком 18, 22 та 37 років «працювали» на львівських вокзалах.

Там вони знайомилися з громадянами, які повернулися в Україну із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти, а дорогою пригощали алкоголем.

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У напій фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння, затуманює свідомість, а при передозуванні – призводить до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та навіть смерті.

Коли потерпілий втрачав свідомість, у нього відбирали гроші, особисті речі та залишали на узбіччі. Загалом зловмисники вчинили 18 таких нападів протягом січня-березня цього року. Їхніми жертвами стали мешканці Львівської, Одеської та Херсонської областей.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187, ч.3 ст.357 (розбій та незаконне заволодіння важливими особистими документами) ККУ.

Обвинуваченим обрали найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Зараз слідство вже завершили, а справу скерували до суду, який і обиратиме покарання фігурантам.

За вчинене чотирьом чоловікам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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