Повідомили про підозру злочинцям, які труїли та грабували заробітчан у Львові

Повідомили про підозру організатору та учасникам злочинної групи, які отруювали пасажирів рейсових автобусів на Львівщині. Жертвами злочинців ставали переважно ставали заробітчани, що повертались з-за кордону. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, учасники організованої злочинної групи працювали за певною схемою – на автовокзалах підбирали жертв серед пасажирів (переважно тих, хто повертався із заробітків та могли мати при собі великі суми грошей), входили до них у довіру та під різними приводами пропонували розпити спиртне.

Під час розпивання зловмисники додавали у алкогольний напій жертви сильнодіючу речовину, яка вводила її у безпорадний стан, після чого відвозили за межі Львова, відбирали гроші, гаджети, усе цінне майно та залишали на узбіччі.

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Встановлено, що протягом січня-березня 2021 року організована група вчинила 18 розбійних нападів, поєднаних із насильством. Таким чином вони награбували понад 680 тисяч гривень. Жертвами розбійних нападів стали мешканці Одеської, Херсонської та Львівської областей.

До злочинної групи входили мешканці Сумської області віком 18, 37 років та двоє 22-річних.

Слідчі повідомили організатору та трьом іншим учасникам організованої злочинної групи про підозру за розбій та незаконне заволодіння документом) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до подібних кримінальних.

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