Щонайменше 40% українців мають антитіла до сovid, – дослідження

Згідно з першими результатами всеукраїнського дослідження Центру громадського здоров’я, не менше 40% українців мають антитіла до коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в ЦГЗ України.

«Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну)», – йдеться в повідомленні.

За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).

В ЦГЗ зазначають, що це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, що були інфіковані SARS-CoV-2 з початку пандемії. Фактична ж кількість, імовірно, є більшою, адже на результати дослідження впливають такі фактори:

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частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження;

через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;

рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або знаходитися на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи.

Усі ці аспекти будуть враховані під час поглибленого аналізу результатів дослідження, яке планують завершити до вересня цього року.

Дослідники наголошують, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.

Як відбувався збір даних

Збір даних для дослідження тривав з 7 червня до 9 липня 2021 року. Упродовж 5 тижнів в усіх регіонах України працювали 54 мобільні бригади, що проводили забір крові та опитували українців про їхній досвід захворювання на COVID-19, поведінку під час пандемії, дотримання карантинних норм, соціально-демографічні фактори, що можуть вплинути на інфікування, тощо.

Усього до збору даних долучилися 154 інтерв’юери, 168 медичних працівників, 87 працівників і волонтерів Червоного Хреста. До центрифугування та зберігання зразків крові було залучено 129 закладів охорони здоров’я.

У рамках дослідження опитали та зібрали придатні для аналізу зразки крові від 6 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином. Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина – в обласних центрах, ще третина – в інших містах і селищах міського типу.

Як повідомляв Львівський портал, за минулу добу, 30 липня, в Україні виявили 916 нових випадків COVID-19. При цьому 510 людей одужали та ще 15 осіб померли від ускладнень.

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