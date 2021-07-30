Зі Львова запускають три нові авіарейси

Лоукостер Ryanair запускає два нові рейси зі Львова: до Каунасу (Литва) та Венеції (Італія). Також авіаперевізник SkyUp додає ще один рейс до Даммаму, що в Саудівськів Аравії. Про це повідомили у Facebook аеропорту «Львів», передає Львівський портал.

До литовського Каунасу Ryanair літатиме з 2 серпня двічі на тиждень – у вівторок та п’ятницю.

У Венецію рейси запускають з 3 серпня також двічі на тиждень – по вівторках та суботах.

До Даммаму SkyUp літатиме з 5 серпня по понеділках. Виліт Даммама – по вівторках та суботах. Зазначимо, що в цьому ж напрямку зі Львова також можна полетіти по четвергах.

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Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск та відновлення зі Львова 14 напрямків на літній період.

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