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SkyUp запускає прямий рейс зі Львова до Даммаму

Андрій Котенський

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Авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на прямий рейс зі Львова до Даммаму (Саудівська Аравія), передає кореспондент Львівського порталу.

Літак зі Львова відправлятиметься щочетверга о 23.15 і прибуватиме у Даммам о 04.00.

Зворотно виліт літака із Даммаму відбуватиметься у п’ятницю о 05.00 та прибуватиме до Львова о 10.00.

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На сайті перевізника вартість квитка в один бік стартує від 6614 грн.

Окрім того SkyUp запускає нові рейси із Києва до Даммаму, Джидди та Ер-Ріяду.

Раніше Львівський портал повідомляв, що арабська авіакомпанія Flynas відкрила прямий регулярний авіарейс зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, а також рейс за маршрутом Джедда – Ель-Касим – Львів.

У аеропорту «Львів»  очікують високу завантаженість рейсу, оскільки для громадян Саудівської Аравії діє безвізовий режим в’їзду до України. Щоправда, для громадян нашої держави в’їзд можливий за наявності посвідки на проживання або візи (крім електронної).

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