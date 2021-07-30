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Зі Львова стартував пробіг, присвячений Дню Незалежності

Ольга Денисяка

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Вранці 30 липня  троє спортсменів вирушили зі Львова у  надмарафонський пробіг, який триватиме до Дня Незалежності України. Маршрут пролягатиме через 9 областей України та завершиться 24 серпня у місті Сєвєродонецьку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Пробіг за маршрутом Львів – Сєвєродонецьк пройде дорогами Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

Дистанцію у 1 388 км долатимуть по 2 – 3 бігуни, які  змінюватимуть один одного, передаючи Державний Прапор України.

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Пробіг стартував від від пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи у Львові. Спортсмен Костянтин Билим вчора прибув до Львова із Краматорська, щоб стати учасником марафону.

«Мені сподобалася ідея марафону – ми єдині в підтримці незалежності нашої держави. Львів – чудове місто, але я бігтиму додому і це дуже надихає та мотивує. У кожному місті нас також підтримуватимуть любителі бігу, спортивна спільнота», – розповів Костянтин.

У перші години пробігу спортсмени вирушили у напрямку до міста Золочева, що на відстані 68 кілометрів від Львова.

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