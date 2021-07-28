Зі Львова через всю Україну пройде марафонський пробіг

У п’ятницю, 30 липня, у Львові стартує надмарафонський пробіг «Схід і Захід разом», що пройде через всю Україну і фінішує у День Незалежності в Сєвєродонецьку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Пробіг за маршрутом Львів – Сєвєродонецьк пройде дорогами Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

Дистанцію у 1 388 км долатимуть по 2 – 3 бігуни, які змінюватимуть один одного, передаючи Державний Прапор України.

Стартує пробіг о 09:00 год. від пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи у Львові. Фініш пробігу заплановано на 24 серпня, у День Незалежності України, в місті Сєвєродонецьку.

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О 09:30 год. з площі біля Оперного театру спортсмени розпочнуть пробіг за маршрутом до Золочева, на відстань 68 км.

У Львові, а далі в кожному місті, учасники заходу підписуватимуть прапор. Стяг єдності спортсмени пронесуть до фінішу.

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