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«Львівавтодор» та «Львівелектротранс» отримали очільників

Соломія Головіна

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Директором ЛКП «Львівавтодор» призначено Оксану Єстеферову, а очільником ЛКП «Львівелектротранс» став Андрій Свищ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, від завтрашнього дня директором ЛКП «Львівавтодор» призначено Оксану Єстеферову, яка досі виконувала обов’язки директора цього підприємства.

 

Водночас директором ЛКП «Львівелектротранс» з 21 січня призначено Андрія Свища, який до цього часу виконував обов’язки директора.

Довідка

Оксана Вікторівна Єстеферова народилася 5 січня 1972 року в Херсонській області, Високопільського району, с. Пригір’є.

У 1994 році закінчила Херсонській Індустріальний інститут, здобувши кваліфікацію спеціаліста інженера-технолога.

Трудову діяльність розпочала у 2001 році на посаді контролера якості на трикотажній фабриці «Топаз».

До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» працювала керівником проектів та програм компанії з іноземними інвестиціями Procter & Gamble.

З 3 грудня 2018 року – заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівавтодор».

З 23 січня 2019 року – в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

Андрій Михайлович Свищо народився 10.12.1979 року у м. Львові.

Освіта: вища економічна, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

1996−2001 р. Львівський державний лісотехнічний університет (Україна, Львів), диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Стажування:

05.1999 – 09.1999 року – Університет Агріполіс, Падова, Італія. Наукова робота на тему «Сертифікація ISO 14001»

Досвід роботи:

07.2019 т.в.о. директора ЛКП «Львівелектротранс»

05.2019 заступник директора з економіки ЛКП «Львівелектротранс»

з 08.2015 до 05.2019 – ТОВ «Пегас-Груп», м. Варшава. Директор. Основна діяльність – транспортна логістика, торгівля, експортно-імпортна діяльність

02.04.2012 – 10.06.2014 – Міжнародний поштово-логістичний оператор ТОВ «Торговий дім «Міст-Експресс». Директор департаменту прямої поштової доставки

01.2010 – 03.2011 – апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата

03.2008 – 01.2010 ТОВ «Капіталбуд». Директор

03.2006 – 03.2008 ТОВ «Компанія Арнольд». Фінансовий директор.

07.2004 – 03.2006 Філія державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства» у Львівській області, Міністерства економіки України, директор

12.2001 – 07.2004 – ВАТ «Львівгаз». На посадах: юрист, начальник юридичного відділу, провідний спеціаліст, заступник голови правління, член правління

07.2000 – 03.2001 – Компанія Брітіш Газ, Англія. Менеджер з продажу газу, електроенергії та послуг з телефонного та інтернет зв’язку побутовим та промисловим споживачам

06.1999 – 06.2000 – СП «НатМар», директор по комерції.

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