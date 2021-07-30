ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судять виробників підробленої побутової хімії

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох жителів Львівської та Рівненської областей, які виготовляли фальсифіковану побутову хімію і продавали її через Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Четверо мешканців Львівщини та Рівненщини налагодили виробництво фальсифікованої побутової хімії під виглядом відомих марок. Підробку продавали в Інтернеті та через реалізаторів-гуртовиків.

Як уточняють у Нацполіції Львівщини, «бізнесмени» підпільно виготовляли пральний порошок, шампуні та засоби для миття посуду. Для цього спеціальний цех облаштували у Рівному, а склад відкрили в одному з районів Львівської області.

Реклама партнерів

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 45 тонн сировини, упаковки для продукції, рулони з етикетками та необхідне обладнання. Загалом поліцейські конфіскували близько 900 одиниць фальсифікованої побутової хімії, заздалегідь приготовленої для збуту мешканцям Львівщини.

Підробляючи побутову хімію, зловмисники завдали шкоди правовласнику торгівельної марки на понад 1,4 млн грн.

Викрили ділків у квітні. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.229 (незаконне використання знаків для товарів і послуг, що заподіяло шкоду у особливо великому розмірі) ККУ.

Досудове слідство вже завершили, справу скерували до суду, який і обиратиме покарання для фігурантів справи.

За скоєне їх чекає штраф розміром від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки або без такого.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів