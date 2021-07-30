На Львівщині судять виробників підробленої побутової хімії

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох жителів Львівської та Рівненської областей, які виготовляли фальсифіковану побутову хімію і продавали її через Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Четверо мешканців Львівщини та Рівненщини налагодили виробництво фальсифікованої побутової хімії під виглядом відомих марок. Підробку продавали в Інтернеті та через реалізаторів-гуртовиків.

Як уточняють у Нацполіції Львівщини, «бізнесмени» підпільно виготовляли пральний порошок, шампуні та засоби для миття посуду. Для цього спеціальний цех облаштували у Рівному, а склад відкрили в одному з районів Львівської області.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 45 тонн сировини, упаковки для продукції, рулони з етикетками та необхідне обладнання. Загалом поліцейські конфіскували близько 900 одиниць фальсифікованої побутової хімії, заздалегідь приготовленої для збуту мешканцям Львівщини.

Підробляючи побутову хімію, зловмисники завдали шкоди правовласнику торгівельної марки на понад 1,4 млн грн.

Викрили ділків у квітні. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.229 (незаконне використання знаків для товарів і послуг, що заподіяло шкоду у особливо великому розмірі) ККУ.

Досудове слідство вже завершили, справу скерували до суду, який і обиратиме покарання для фігурантів справи.

За скоєне їх чекає штраф розміром від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки або без такого.

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