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На Львівщині викрили цех, де виготовляли підроблену побутову хімію

Наталя Дуляба

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Кіберполіція викрила незаконну схему виготовлення і продажу підробленої побутової хімії під виглядом відомих марок. Фальсифікат продавали як через Інтернет, так і через гуртовиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, бізнес на фальсифікаті побутової хімії організували четверо чоловіків віком 46-51 років. Вони у цехах і складських приміщеннях підпільно виготовляли пральний порошок, шампуні та засоби для миття посуду.

Потім продукцію фасували у тару з назвами відомих світових виробників та реалізовували в Інтернеті, а також через гуртовиків.

За попередніми підрахунками, таким чином зловмисники «заробили» понад 3 мільйони гривень.

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У поліції кажуть, що виготовляли та зберігали підроблену побутову хімію у Львівській, Рівненській та Волинській областях. Під час обшуків зі складів вилучили понад 45 тонн сировини, пакувальні матеріали та обладнання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.

Наразі триває слідство.

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