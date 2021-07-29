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Середня зарплата в Україні сягнула рекордного рівня, – Шмигаль

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль середня зарплата сягнула рекордного рівня і становить понад 14 тисяч гривень. Про це він повідомив під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України з Національною радою реформ, передає пресслужба Кабміну.

«Більше інвесторів – краща зарплата, кращі умови для працівників і мешканців громад. Держстат оновив статистику щодо середньої зарплати в країні. Вона склала 14 тисяч 313 грн, понад 500 доларів. Це рекордний рівень за весь час, але точно не та межа, яку ми прагнемо досягти. Ми хочемо, щоб зарплата росла далі й досягла європейського рівня. Заради цього ми всі наполегливо працюємо», – підкреслив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що українська економіка відновлюється після коронакризи та наступними роками держава має докласти всіх зусиль, щоб здійснити економічний ривок. Роль регіонів та місцевої влади в цьому, на його думку, – надважлива.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що середня зарплата на Львівщині зросла на 838 грн. Так, у червні мешканець області в середньому отримував майже 13 000 грн.

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