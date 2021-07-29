Львів’янка Оксана Літинська піднялася на другу за висотою гору світу

45-річна львів’янка Оксана Літинська у ніч на 28 липня піднялась на другу найвищу вершину світу К2 (Чоґорі), висота якої становить 8611 м. Першим про її сходження розповів брат альпіністки – Святослав Літинський.

Він за трекерами стежив за сходженням сестри на вершину К2. За його словами, 28 липня близько 3:30 за українським часом Оксана Літинська була на другій найвищій вершині світу. Після цього альпіністка спустилася до 4 табору.

Святослав Літинський розповів Суспільному, що підйом на гору К2 львів’янка розпочала ще 10 липня. Враховуючи період акліматизації, сходження на вершину тривало 18 днів.

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«Перш за все, щоб акліматизуватися, вони виходять вище, перебувають там день-два, а потім спускаються нижче. Так альпіністи дають організму відновитися. Період акліматизації сприяє тому, що в організмі виділяється більше еритроцитів, які зможуть захоплювати кисень, коли його суттєво менше навколо», – каже брат альпіністки.

Зазначимо, Оксана Літинська є однією із 70 жінок, які підкорили усі сім найвищих вершин світу. Серед яких також була найвища точку світу – гора Еверест. Таким чином вона стала третьою українкою та першою пластункою, яка підкорила найвищу точку світу.

Львівський портал про підйом Оксани Літинської на Еверест та про найцікавіші пригоди під час сходження. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Спуститися з Евересту Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу».

Чоґорі (К2) – друга за висотою гірська вершина після Джомолунгми. Її висота становить 8611 метрів над рівнем моря. Чогорі розташована на кордоні Кашміра (контрольована Пакистаном частина) з Китаєм і входить до гірського масиву Каракорум, розташованого на захід від Гімалаїв. Є національною горою Пакистану.

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