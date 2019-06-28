«Піднятись на Еверест не було мрією всього життя»



Вийти на Еверест – це не була мрія життя. Мені здається, є багато людей, які точно не знають, що вони будуть робити через 5 чи 10 років. Коли нам з Денисом було по 37 років, ми думали, що скоро нам буде 40 і щось треба робити, поки ми ще такі активні. Я запропонувала піти на Північний або Південний полюс. У відповідь мій чоловік сказав, що ми, пластуни, не звикли ходити по рівнині. Тоді ми «загуглили», яка у світі найвища вершина, та куди можна вийти без спеціальних знань. Так ми знайшли гору Аконкагуа – найвищу вершину Південної Америки. Вона має 6 962 м. Я і Денис здійснили успішне сходження на неї.



Згодом у нас виникла ідея піднятися на сім найвищих вершин, серед яких був і Еверест. Але ми розуміли, що для того, аби піднятися на найвищу гору світу, потрібна дуже хороша підготовка. Мені доводилось чимало часу проводити у спортзалі та виконувати різні фізичні навантаження, аби бути підготовленою на всі 100%.

