Які школи працюватимуть в разі посилення карантину. Пояснення МОЗ

У випадку посиленого карантину школи працюватимуть за умови вакцинації проти COVID-19 вчителів, які працюють у закладі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Ліга.нет.

Так, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів.

«У разі виходу регіону з «зеленої» зони, тобто попадання в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менше 80% повністю вакцинованих працівників», – пояснив міністр.

Як повідомляв Львівський портал, вчителі були в другій черзі на вакцинацію, згідно дорожньої карти щеплень від МОЗ. Працівників сфери освіти щеплювали препаратом від коронавірусу виробництва Pfizer.

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Також Міносвіти розглядало варіант обов’язкової COVID-вакцинації для вчителів.

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