В ЛНУ ім. Івана Франка назвали найпопулярніші спеціальності-2021

Більше 55 тисяч заяв цьогоріч подали абітурієнти на вступ у Львівський національний університет імені Івана Франка. На найпопулярніші спеціальності подались близько двох сотень абітурієнтів із максимальним конкурсним балом. Про це йдеться на сторінці вишу у Facebook.

Цьогоріч ЛНУ ім. Івана Франка вкотре став одним із лідерів серед українських вишів за кількістю вступників. Так, Франковий університет став другим у державі, адже навчатися тут хочуть понад 55 тисяч людей.

На найпопулярніші спеціальності заяви подали понад 160 абітурієнтів, які набрали максимальних 200 конкурсних балів.

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Загалом в ЛНУ ім. Івана Франка називають десятку найпопулярніших спеціальностей серед вступників 2021 року:

Комп’ютерні науки – 2998 заяв, з них понад 40 від вступників з конкурсним балом 200 ;

Право – 2938 заяв (понад 30 з конкурсним балом 200);

Філологія (Германські мови та літератури) – 2788 заяв, з них понад 50 від вступників з конкурсним балом 200;

Економіка – 2564 заяви;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 2243 заяви (понад 40 з конкурсним балом 200);

Журналістика – 2190 заяв;

Менеджмент – 1773 заяв;

Інженерія програмного забезпечення – 1615 заяв;

Фінанси, банківська справа та страхування – 1486 заяв;

Маркетинг – 1451 заява.

Нагадаємо, вступна кампанія-2021 в Україні стартувала 14 липня. Цьогоріч абітурієнти можуть подати максимум 5 заяв на бюджет, як і торік, проте для вступників на контракт ввели обмеження – подати можна не більше 30 заяв. Детальніше про прохідні бали на конкретні спеціальності можна дізнатися за цим посиланням.

Традиційно ЛНУ ім. Івана Франка став одним із лідерів серед українських вишів за кількістю поданих заяв вступників. «Львівська політехніка» зайняла п’яте місце у загальнонаціональному рейтингу.

Цьогоріч найпопулярнішими в Україні спеціальностями стали філологія, право, комп’ютерні науки та менеджмент. Саме на них (на ступінь бакалавра) вступники подали найбільше заяв.

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