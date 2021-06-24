Вступна кампанія 2021: у МОН назвали прохідні бали для абітурієнтів

Для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджет, вступникам необхідно буде отримати конкурсний бал мінімум у 125 балів. Окрім цього, як і минулого року, на низку спеціальностей встановлено додаткові мінімальні прохідні бали. Про це інформують у Міністерстві освіти у науки України.

Для вступу на бюджет чи контракт для здобуття молодшого бакалавра, бакалавра галузей знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» мінімальний конкурсний бал становить 140 балів.

Для вступу на бюджет чи контракт для здобуття магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» – потрібно набрати конкурсний бал мінімум 130.

Залишилися й обмеження щодо мінімальних значень кількості балів з другого та третього предметів ЗНО не менше ніж 150 балів для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія». Однак цього року таке обмеження не стосуватиметься вступників із конкурсним балом вище ніж 175.

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