Львів на 58% готовий до опалювального сезону

Львів вже розпочав підготовку до опалювального сезону 2021−2022 р. Станом на зараз підприємства, що належать ЛМКП «Львівтеплоенерго», на 58% готові до опалювального сезону. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Зараз тривають ремонтні роботи тривають у котельнях, теплових пунктах, на теплових мережах ЛМКП «Львівтеплоенерго». За інформацією підприємства, об’єкти теплопостачання вже на 58% готові до зими.

«Станом на сьогодні до опалювального сезону підготовлено 98 котелень – це 66%, 92 ЦТП ( теплові пункти, – ред.) – 68%, 58 ІТП – 51%, 236 км теплових мереж – 55,2%. За інформацією підприємства, зараз проводять ремонтні роботи на ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна», також тривають планові ремонти теплових мереж згідно з інвестиційною програмою», – йдеться у повідомленні.

Загалом для проведення ремонтних робіт цього року ЛМКП «Львівтеплоенерго» передбачено більше 41 млн грн.

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Нагадаємо, цьогоріч Львів завершив опалювальний сезон наприкінці квітня.

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