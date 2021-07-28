ОСТАННІ НОВИНИ

Львів на 58% готовий до опалювального сезону

Вероніка Рой

|

Львів вже розпочав підготовку до опалювального сезону 2021−2022 р. Станом на зараз підприємства, що належать ЛМКП «Львівтеплоенерго», на 58% готові до опалювального сезону. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Зараз тривають ремонтні роботи тривають у котельнях, теплових пунктах, на теплових мережах ЛМКП «Львівтеплоенерго». За інформацією підприємства, об’єкти теплопостачання вже на 58% готові до зими.

«Станом на сьогодні до опалювального сезону підготовлено 98 котелень – це 66%, 92 ЦТП ( теплові пункти, – ред.) – 68%, 58 ІТП – 51%, 236 км теплових мереж – 55,2%. За інформацією підприємства, зараз проводять ремонтні роботи на ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна», також тривають планові ремонти теплових мереж згідно з інвестиційною програмою», – йдеться у повідомленні.

Загалом для проведення ремонтних робіт цього року ЛМКП «Львівтеплоенерго» передбачено більше 41 млн грн.

Реклама партнерів

Нагадаємо, цьогоріч Львів завершив опалювальний сезон наприкінці квітня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів