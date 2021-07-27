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За полювання на дикого кабана мешканець Львівщини відбудеться штрафом

Наталя Дуляба

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Неподалік Червонограда на «гарячому» спіймали браконьєра, який полював на дикого кабана. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Випадок стався у ніч на суботу, 24 липня, між селами Тяглів і Хлівчани Червоноградського району.

Тут інспектори під час рейду викрили чоловіка, який незаконно полював на дикого кабана. Він використовував мисливську рушницю «Зауер» 12 калібру, на яку не мав дозвільних документів.

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Також екологи встановили, що браконьєр неодноразово виходив на нічні полювання. На нього склали адмінпротокол за ч.1 ст.85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За вчинене порушнику «світить» штраф – максимум 1020 грн.

Зазначимо, офіційно сезон полювання на Львівщині стартує з 14 серпня. Для того, щоб робити це легально, потрібно мати низку дозволів. Їхній детальний перелік та інші вимоги можна знайти за цим посиланням.

На всіх, хто полює підпільно, чекатимуть штрафи розміром від 1000 до 4000 грн.

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Фото: Держекоінспекція

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