Турка, що відсидів за досліди над людьми, депортували з України

У Львові поліцейські разом із працівниками міграційної служби видворили 34-річного громадянина Туреччини. Чоловік спершу відбував покарання у Миколаївській виправній колонії за незаконне проведення дослідів над людиною. Вже після звільнення у чоловіка були відсутні документи, тож на території України він перебував нелегально.

Фото: міграційна служба у Львівській області

За інформацією пресцентру міграційної служби Львівської області, громадянин Туреччини відбував покарання у Миколаївській виправній колонії №50 за незаконне проведення дослідів над людиною. Після закінчення терміну покарання йому вручили довідку про звільнення, втім через відсутність документів повернутися додому було неможливо. Тож на території України він перебував незаконно.

У поліції Львівщини зазначили, що 13 липня 36-річного громадянина Туреччини за рішенням суду було затримано. Його доставили у пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

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Почесний консул Туреччини та директор департаменту консульської служби МЗС України встановили особу та видали свідоцтво на повернення чоловіка.

Відтак вже 26 липня працівники поліції та міграційної служби супроводили громадянина Туреччини в міжнародний аеропорт «Львів», через який його повернули в країну походження без права в’їзду в Україну терміном на три роки.

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