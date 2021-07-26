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Засудили чоловіка, який побив двох патрульних у Львові

Ольга Денисяка

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Два роки за ґратами проведе 37-річний львів’янин, який побив двох патрульних у парку Івана Франка у Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Мова йде про випадок, який стався у квітні цього року. Зазначається, що патрульні прибули на виклик про бійку в парку Івана Франка у Львові, де спробували врегулювати конфлікт між чоловіками.

«Один із чоловіків поводився зухвало та агресивно, не реагував на законні вимоги поліцейських, лаявся до них, шарпав за формений одяг та накинувся з кулаками, внаслідок чого один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

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Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – два роки позбавлення волі, та частково приєднав невідбуту частину покарання за грабіж (вирок виніс Залізничний суд у листопад минулого року). Відтак остаточне покарання – позбавлення волі на термін 4 роки та 1 місяць.

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