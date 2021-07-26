До вересня на Львівщині створять 20 парків для занять спортом

До кінця вересня у двадцяти територіальних громадах Львівщини облаштують парки для занять спортом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

В місцях масового відпочинку облаштують спортивні локації для занять різними видами спорту, а також пункти безкоштовного прокату спортивного спорядження та інвентарю. Такі парки будуть доступними для людей з інвалідністю.

У Сокальській, Золочівській та Радехівській областях вже завершили облаштування парків, їх презентують наступного тижня, тобто 2-8 серпня. А до кінця вересня на Львівщині планують створити 20 таких спортивних локацій.

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Керівник управління молоді та спорту Роман Хім’як розповів, що в парках облаштують QR-коди, аби кожен охочий зміг перейти на спеціальну платформу і переглянути відеоуроки з різними вправами.

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