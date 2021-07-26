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Які найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2021 році. Рейтинг Міносвіти

Ольга Денисяка

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У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили спеціальності, на які цього року абітураєнти подали найбільше заяв. Відповідний рейтинг опублікували на сайті МОН.

Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

  • Філологія – 76 371;
  • Право – 67 720;
  • Комп’ютерні науки – 66 123;
  • Менеджмент – 62 227;
  • Середня освіта – 44 136;
  • Інженерія програмного забезпечення – 43 618;
  • Журналістика – 43 215;
  • Психологія – 39 529;
  • Економіка 37 – 464;
  • Маркетинг – 36 080.

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

  • Право – 23 404;
  • Менеджмент – 11701;
  • Середня освіта – 9 280;
  • Філологія – 8 528;
  • Комп’ютерні науки – 8 511;
  • Психологія – 6 373;
  • Економіка – 5 845;
  • Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;
  • Публічне управління та адміністрування – 4850;
  • Комп’ютерна інженерія – 4 058.

Як повідомляв Львівський портал, до п’ятірки найпопулярніших серед вступників начальних закладів увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка.

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