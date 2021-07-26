Які найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2021 році. Рейтинг Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили спеціальності, на які цього року абітураєнти подали найбільше заяв. Відповідний рейтинг опублікували на сайті МОН.

Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

Філологія – 76 371;

Право – 67 720;

Комп’ютерні науки – 66 123;

Менеджмент – 62 227;

Середня освіта – 44 136;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618;

Журналістика – 43 215;

Психологія – 39 529;

Економіка 37 – 464;

Маркетинг – 36 080.

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

Право – 23 404;

Менеджмент – 11701;

Середня освіта – 9 280;

Філологія – 8 528;

Комп’ютерні науки – 8 511;

Психологія – 6 373;

Економіка – 5 845;

Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;

Публічне управління та адміністрування – 4850;

Комп’ютерна інженерія – 4 058.

Як повідомляв Львівський портал, до п’ятірки найпопулярніших серед вступників начальних закладів увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка.

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