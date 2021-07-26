Які найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2021 році. Рейтинг Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили спеціальності, на які цього року абітураєнти подали найбільше заяв. Відповідний рейтинг опублікували на сайті МОН.
Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:
- Філологія – 76 371;
- Право – 67 720;
- Комп’ютерні науки – 66 123;
- Менеджмент – 62 227;
- Середня освіта – 44 136;
- Інженерія програмного забезпечення – 43 618;
- Журналістика – 43 215;
- Психологія – 39 529;
- Економіка 37 – 464;
- Маркетинг – 36 080.
Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:
- Право – 23 404;
- Менеджмент – 11701;
- Середня освіта – 9 280;
- Філологія – 8 528;
- Комп’ютерні науки – 8 511;
- Психологія – 6 373;
- Економіка – 5 845;
- Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;
- Публічне управління та адміністрування – 4850;
- Комп’ютерна інженерія – 4 058.
Як повідомляв Львівський портал, до п’ятірки найпопулярніших серед вступників начальних закладів увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка.
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Ольга Денисяка