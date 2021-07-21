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Два львівські виші потрапили до п’ятірки найпопулярніших серед абітурієнтів

Дарина Романишин

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Станом на 21 липня абітурієнти вже подали до вишів понад 800 тисяч електронних заяв. До п’ятірки найпопулярніших серед вступників начальних закладів увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка. Про це повідомив Урядовий портал.

Вступна кампанія цьогоріч стартувала 14 липня. Абітурієнти вже подали 886 тисяч електронних заяв. Найчастіше вони обирали:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039
  3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 33 038
  4. Національний авіаційний університет – 27 779
  5. Національний університет «Львівська політехніка» – 27 696

За кількістю поданих заяв майбутні бакалаври обирають такі спеціальності:

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  1. Філологія – 59 202
  2. Право – 58 824
  3. Менеджмент – 49 929
  4. Комп’ютерні науки – 47 172
  5. Середня освіта – 34 993
  6. Журналістика – 34 726
  7. Інженерія програмного забезпечення – 33 676
  8. Психологія – 31 362
  9. Маркетинг – 28 847
  10. Економіка – 28 128

Нагадаємо, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка увійшли до списку найкращих у світі університетів.

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