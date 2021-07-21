Два львівські виші потрапили до п’ятірки найпопулярніших серед абітурієнтів

Станом на 21 липня абітурієнти вже подали до вишів понад 800 тисяч електронних заяв. До п’ятірки найпопулярніших серед вступників начальних закладів увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка. Про це повідомив Урядовий портал.

Вступна кампанія цьогоріч стартувала 14 липня. Абітурієнти вже подали 886 тисяч електронних заяв. Найчастіше вони обирали:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878 Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 33 038 Національний авіаційний університет – 27 779 Національний університет «Львівська політехніка» – 27 696

За кількістю поданих заяв майбутні бакалаври обирають такі спеціальності:

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Філологія – 59 202 Право – 58 824 Менеджмент – 49 929 Комп’ютерні науки – 47 172 Середня освіта – 34 993 Журналістика – 34 726 Інженерія програмного забезпечення – 33 676 Психологія – 31 362 Маркетинг – 28 847 Економіка – 28 128

Нагадаємо, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка увійшли до списку найкращих у світі університетів.

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