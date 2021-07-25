У річці біля Стрия шукають утопленого чоловіка

Із вечора суботи, 24 липня, у річці біля Стрия водолази шукають 50-річного потопельника. Про це Львівському порталу повідомили в обласній Центральній рятувально-водолазній службі.

Випадок стався у селі Дуліби, що відразу біля Стрия. Тут в однойменній річці, за даними рятувальної служби, міг втопитись 50-річний мешканець Калуша.

Ввечері 24 липня водолази почали пошуки, проте тіла так і не знайшли. Пошуки тривають.

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Нагадаємо, нещодавно у Стрию в річці утворився водяний вир, який затягнув трьох людей. Із пастки їх врятував небайдужий місцевий мешканець. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Центральна водолазно-рятувальна служба