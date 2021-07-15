У Стрию небайдужий врятував жінок, які потрапили у коловорот на річці

У Стрию молодий чоловік стрибнув у воду рятувати жінок, які тонули в однойменній річці, потрапивши у водяний вир. Із пастки вдалося витягти чотирьох людей – двох жінок та двох дівчаток. Про це Львівському порталу повідомила очевидиця події Любов Кістей.

Випадок стався у середу, 14 липня, у Стрию неподалік місцевого сервісного центру МВС.

За словами Любов Кістей, того дня вона з донькою прийшла на річку відпочивати. Людей багато не було, в основному – жінки з дітьми.

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Смертельно небезпечний водоверть у Стрию утворився за деревом, яке було повалене у воду. Через це його його було складно помітити.

«У річці гралося багато дітей, які стрибали з поваленого у воду дерева. Якоїсь миті фактично на цьому ж місці почали тонути двоє жінок, яких тягло на дно коловоротом. Одна з них не вміла плавати і, рятуючись, почала топити іншу жінку, яку затягнуло під воду. Помітивши це, я стала кликати на допомогу», – описує цей день очевидиця.

На порятунок жінкам у ріку кинувся небайдужий молодий чоловік, що перебував на березі неподалік.

«Він оперативно кинувся у ріку їх витягувати, але в цей момент у коловорот почало затягувати ще й двох дівчат віком 10 та 15 років. Старша з них, що вміла плавати, відштовхнула меншу, тож мені вдалося витягнути цю дитину на берег. Після того молодий чоловік зумів врятувати всіх, хто потрапив у водяну пастку», – розповідає Любов Кістей.

Водна додає, що врятував жінок молодий чоловік на ім’я Андрій, який відмовився називати своє прізвище. Коли вона опублікувала світлину героя-рятівника на своїй сторінці у Facebook, то в ньому впізнали місцевого жителя Андрія Данелейка.

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