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У Львові через ЦНАПи знову можна зареєструвати авто чи обміняти посвідчення водія

Наталя Дуляба

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Вже з понеділка, 26 липня, ЦНАПи Львова відновлюють прийом документів для реєстрації авто та обміну водійського посвідчення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, через ЦНАПи знову можна оформити послуги Сервісних центрів МВС у Львівській області.  Із 26 липня для львів’ян знову доступні такі послуги:

  • державна реєстрація нового транспортного засобу (без огляду) та видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • перереєстрація транспортного засобу у зв’язку зі зміною даних власників транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання та видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • обмін посвідчення водія (без складення іспитів) / видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого.

Зазначимо, вищезгадані послуги надають лише за попереднім записом у ЦНАПах на просп. Червоної Калини, 72-А, на вул. К. Левицького, 67, а також у Винниках на вул. Галицькій, 12. Запис доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, ЦНАПи Львова призупинили прийом документів для реєстрації авто та обміну водійських посвідчень із 21 липня. Причиною цьому стали труднощі з програмним забезпеченням Сервісних центрів МВС та бланками для посвідчень водія.

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На початку червня через відсутність спеціальних бланків сервісні центри по всій Україні тимчасово призупинили видачу водійських прав.

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