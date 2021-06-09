В Україні тимчасово призупинили видачу водійських прав

Найближчими днями в Україні не видаватимуть посвідчення водія та документи про реєстрацію транспортного засобу. Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС.

У сервісних центрах МВС виникла затримка з постачанням спеціальних бланків, тому українців попереджають про тимчасове призупинення видачі водійського посвідчення та документів про реєстрацію/перереєстрацію транспортного засобу.

«За інформацією Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» відновити виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планують орієнтовно через два дні», – кажуть у Головному сервісному центрі.

Про поновлення надання згаданих послуг у сервісних центрах МВС обіцяють повідомити додатково.

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