Перегрівання і тепловий удар: як вчасно розпізнати

У спеку організм може потерпати від перегрівання й теплового удару. Медики зауважують: важливо не ігнорувати перші симптоми, а вчасно і правильно надати допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Перегрівання може статися раптово або поступово після тривалого перебування у спекотну погоду на вулиці, під час активних фізичних навантажень у спеку (робота, спорт, ігри). Тому важливо планувати свої активності з урахуванням спеки.

Зазвичай симптоми перегрівання такі: сильне потовиділення, запаморочення або й зомлівання, втома, нудота, головний біль, слабкий та/або прискорений пульс тощо.

Аби не допустити перегрівання, пийте багато води, носіть легкий та світлий одяг, прикривайте голову від прямих сонячних променів, проводьте за змоги більше часу у холодку, аніж на сонці, користуйтеся сонцезахисними кремами і стежте за своїм самопочуттям.

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Що робити, якщо людині стало зле:

потрібно переміститися у прохолодне місце: у затінок або в приміщення з кондиціонером. Запропонуйте людині лягти та припідняти ноги – це може зменшити запаморочення;

якщо на людині є багато одягу, зніміть все зайве – усе тісне та важке лише посилює перегрівання;

дайте людині випити прохолодної води. У спекотну погоду разом із потом організм втрачає солі, тому корисною може бути вода з електролітами (мінералами).

При можливості дайте людині вмитися прохолодною водою або забезпечте прохолодний душ. Якщо ви маєте холодні рушники, компреси тощо, прикладіть їх на чоло, шию та під пахвами. Це охолодить тіло.

З часом людині має стати легше. У будь-якому разі зверніться до лікаря, навіть якщо самопочуття покращилося. Якщо ж протягом години людина почувається гірше або її стан не покращується, викличте «швидку».

Також якщо нічого не робити і продовжувати перебувати на спеці, може статися тепловий удар. Тепловий удар виникає внаслідок тривалого впливу високих температур, як правило, у поєднанні зі зневодненням. Це призводить до порушення роботи системи контролю температури тіла. Він небезпечний для життя, адже шкодить роботі мозку та внутрішніх органів.

Необхідно одразу ж викликати екстрену медичну допомогу при таких симптомах: непритомність, судоми, температура тіла вища 39,4 °C, шкіра червона, гаряча та суха, пульс сильний та прискорений, когнітивні порушення, дезорієнтація тощо.

Поки ви чекаєте на лікарів «швидкої», негайно перемістіть людину у прохолодне місце, зніміть зайвий одяг та охолодіть тіло, наприклад, мокрими рушниками. Продовжуйте це робити, поки не відчуєте, що шкіра людини вже не така гаряча або поки не прибудуть лікарі.

Львівський портал також писав про особливості сонячного удару. Детальніше про симптоми та першу допомогу читайте за цим посиланням.

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