Як уникнути сонячного та теплого удару: поради МОЗ

У літній період тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним для здоров’я. Відтак у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як уникнути перегрівання на сонці.

Тепловий удар є результатом сильного перегріву організму через порушення його терморегуляції, теплообміну між організмом та навколишнім середовищем. Він може виникнути те тільки під час перебування на сонці в спекотну погоду, але й подорожуючи в транспорті чи перебуваючи у приміщенні, які погано провітрюються, сауні чи під час виконання фізичних вправ в пік сонячної активності .Ризик теплового удару збільшується при поєднанні високої вологості та високої температури повітря.

Сонячний удар – різновид теплового удару, є результатом локального перегрівання голови під прямим сонячним промінням в спекотну погоду. Загрожує тим, хто довго перебуває на сонці з непокритою головою.

Як запобігти тепловому чи сонячному удару?

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Носіть в сонячну погоду головні убори. Це може бути кепка, капелюх, панамка. Віддавайте перевагу світлим тонам – вони менше нагріваються.

За 30 хвилин перед виходом на вулицю наносіть сонцезахисні креми широкого спектра дії.

При тривалому перебуванні на сонці шукайте прохолоду й тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися.

Пийте достатньо води: незалежно від того, наскільки ви активні, пийте якомога більше. Не чекайте на відчуття спраги – пийте постійно маленькими порціями.Прохолодна питна вода допоможе вашому тілу підтримувати нормальну температуру тіла.Увага: порадьтеся з вашим лікарем щодо допустимої кількості вживання води у спеку, якщо є якісь протипокази за станом здоров’я.

Носіть легкий, вільний одяг з натуральних тканин, світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. • Обмежуйте час перебування на сонці в період з 11.00 до 16.00 години – в цей час сонячне проміння найбільш інтенсивне.

Уповільніть темп: зменшуйте об’єм фізичних вправ під час спеки. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які навантаження. Перемістіться у прохолодне місце або у тінь і відпочиньте, особливо, якщо ви відчуваєте запаморочення або слабкість.

Ніколи не залишайте немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Коли залишаєте авто, переконайтеся, що усі вийшли.

Не забувайте напувати своїх домашніх тварин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні.

Якщо ж не вдалося уникнути сонячного чи теплового удару, зверніться про допомогу до сімейного лікаря. Якщо температура тіла 39 º С і вище, головний біль, нудота, дезорієнтація, втрата свідомості – одразу слід набирати «103».

Поки їдуть медики, потерпілу людину потрібно перенести в прохолодне приміщення, краще з кондиціонером, чи затінок. Зніміть з неї тісний одяг і охолоджуйте її. Якщо є лід, можна зробити холодний компрес. Дайте потерпілому прохолодної (не холодної!) води чи інших напоїв без вмісту алкоголю, кофеїну і цукру. Якщо людину нудить – покладіть її на бік, щоб не дати захлинутися блювотними масами.

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