ОСТАННІ НОВИНИ

Як уникнути сонячного та теплого удару: поради МОЗ

Вероніка Рой

|

У літній період тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним для здоров’я. Відтак у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як уникнути перегрівання на сонці.

Тепловий удар є результатом сильного перегріву організму через порушення його терморегуляції, теплообміну між організмом та навколишнім середовищем. Він може виникнути те тільки під час перебування на сонці в спекотну погоду, але й подорожуючи в транспорті чи перебуваючи у приміщенні, які погано провітрюються, сауні чи під час виконання фізичних вправ в пік сонячної активності .Ризик теплового удару збільшується при поєднанні високої вологості та високої температури повітря.

Сонячний удар – різновид теплового удару, є результатом локального перегрівання голови під прямим сонячним промінням в спекотну погоду. Загрожує тим, хто довго перебуває на сонці з непокритою головою.

Як запобігти тепловому чи сонячному удару?

Реклама партнерів
  • Носіть в сонячну погоду головні убори. Це може бути кепка, капелюх, панамка. Віддавайте перевагу світлим тонам – вони менше нагріваються.
  • За 30 хвилин перед виходом на вулицю наносіть сонцезахисні креми широкого спектра дії.
  • При тривалому перебуванні на сонці шукайте прохолоду й тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися.
  • Пийте достатньо води: незалежно від того, наскільки ви активні, пийте якомога більше. Не чекайте на відчуття спраги – пийте постійно маленькими порціями.Прохолодна питна вода допоможе вашому тілу підтримувати нормальну температуру тіла.Увага: порадьтеся з вашим лікарем щодо допустимої кількості вживання води у спеку, якщо є якісь протипокази за станом здоров’я.
  • Носіть легкий, вільний одяг з натуральних тканин, світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. • Обмежуйте час перебування на сонці в період з 11.00 до 16.00 години – в цей час сонячне проміння найбільш інтенсивне.
  • Уповільніть темп: зменшуйте об’єм фізичних вправ під час спеки. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які навантаження. Перемістіться у прохолодне місце або у тінь і відпочиньте, особливо, якщо ви відчуваєте запаморочення або слабкість.
  • Ніколи не залишайте немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Коли залишаєте авто, переконайтеся, що усі вийшли.
  • Не забувайте напувати своїх домашніх тварин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні.

Якщо ж не вдалося уникнути сонячного чи теплового удару, зверніться про допомогу до сімейного лікаря. Якщо температура тіла 39 º С і вище, головний біль, нудота, дезорієнтація, втрата свідомості – одразу слід набирати «103».

Поки їдуть медики, потерпілу людину потрібно перенести в прохолодне приміщення, краще з кондиціонером, чи затінок. Зніміть з неї тісний одяг і охолоджуйте її. Якщо є лід, можна зробити холодний компрес. Дайте потерпілому прохолодної (не холодної!) води чи інших напоїв без вмісту алкоголю, кофеїну і цукру. Якщо людину нудить – покладіть її на бік, щоб не дати захлинутися блювотними масами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів