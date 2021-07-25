На Львівщині прогнозують до 32 градусів тепла і грози

В понеділок, 26 липня, у Львові та області синоптики прогнозують до 32 градусів спеки та короткочасні дощі, грози. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +27-32°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман.

Також на більшості території Львівської області збережеться надзвичайна (V клас) пожежна небезпека. Мешканців закликають дотримуватися правил безпек. Не розпалюйте багаття у лісах, полях та інших відкритих територіях і в жодному випадку не покидайте місце відпочинку, якщо не загасили вогнище!

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