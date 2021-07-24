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На Львівщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Що не можна робити

Наталя Дуляба

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Три дні поспіль, 24-26 липня, на Львівщині збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мешканців закликають не розпалювати вогонь у лісах та на відкритих територіях. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівської області.

Рятувальники кажуть: надзвичайна (V рівень) пожежна небезпека створює передумови для різкого збільшення кількості загорань на території області.

Водночас через людську легковажність у таких умовах можуть виникати масштабні пожежі у природних екосистемах. Громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

На те, аби загасити значні пожежі в екосистемах, вогнеборцям потрібно багато часу та ресурсів. Тому мешканців Львівщини закликають робити все можливе, щоб не допустити виникнення займань. Дотримуйтеся правил безпеки, не розпалюйте багаття у лісах, полях та інших відкритих територіях. У жодному випадку не покидайте місце відпочинку, якщо не загасили вогнище!

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Під час надзвичайної пожежної небезпеки заборонено:

  • відвідувати хвойні ліси;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101»!

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