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Доба на Донбасі минула без втрат

Наталя Дуляба

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Протягом суботи, 24 липня, російські окупаційні війська, порушуючи режим «тиші» на Донбасі, дев’ять разів відкривали вогонь по українських захисниках. Врат із нашого боку немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби на Донбасі ворог дев’ять разів відкривав вогонь по позиціях українських бійців поблизу Новоолександрівки, Золотого-4, Водяного, Південного, Широкиного, Авдіївки, Новотошківського та Нью-Йорку.

При цьому противник використовував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних системи, великокаліберні кулемети та міномети.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

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І з початку доби 25 липня бойовики вже раз відкривали вогонь. Ніхто з наших бійців не постраждав.

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У штабі ООС додають, що українські військові продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.

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