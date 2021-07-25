Доба на Донбасі минула без втрат

Протягом суботи, 24 липня, російські окупаційні війська, порушуючи режим «тиші» на Донбасі, дев’ять разів відкривали вогонь по українських захисниках. Врат із нашого боку немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби на Донбасі ворог дев’ять разів відкривав вогонь по позиціях українських бійців поблизу Новоолександрівки, Золотого-4, Водяного, Південного, Широкиного, Авдіївки, Новотошківського та Нью-Йорку.

При цьому противник використовував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних системи, великокаліберні кулемети та міномети.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

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І з початку доби 25 липня бойовики вже раз відкривали вогонь. Ніхто з наших бійців не постраждав.

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У штабі ООС додають, що українські військові продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.

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