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Змія вклала на лікарняне ліжко ще одного жителя Львівщини

Вероніка Рой

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До лікарні з укусом змії потрапив ще один житель Львівщини, якого вкусила змія. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

51-річного жителя села Тернавка Стрийського району у праву гомілку вкусила змія. Відтак 22 липня близько 17:00 год. його було госпіталізовано у Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше десятка людей.

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

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Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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