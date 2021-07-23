В Україні набув чинності закон про корінні народи

Закон про корінні народи в Україні опублікувала газета «Голос України», і він офіційно почав діяти. Відповідну інформацію поширила Верховна Рада України на офіційному каналі у Telegram.

Закон визначає правовий статус корінних народів України та встановлює правові гарантії на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, які встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України.

Згідно із Законом, корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки.

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«Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України», – йдеться в законі.

Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України.

Згідно з документом, корінні народи мають право на дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; визначення переліку власних місць та об’єктів релігійного та культурного значення; відновлення своєї історичної топоніміки; співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу.

Також корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

Крім того, корінні народи можуть спрямовувати частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим та міста Севастополя, на свої потреби.

Представницькі органи корінних народів можуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу. На позачерговому засіданні парламенту 1 липня 2021 року закон підтримали 325 депутатів

У середу, 21 липня, Володимир Зеленський підписав Закон «Про корінні народи України», який закріплює статус кримськотатарського народу.

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