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Рада ухвалила закон про корінні народи

Ольга Денисяка

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу. На позачерговому засіданні парламенту 1 липня закон підтримали 325 депутатів, повідомляє УП.

У проєкті 5506, який ініціював президент Володимир Зеленський, корінними народами України на території Криму визначаються кримські татари, караїми та кримчаки. Росіяни в документі не згадуються.

Закон об’єднав більшість фракцій в Раді. За нього проголосували майже всі «слуги народу», члени «Євросолідарності», «Батьківщини», «Голосу» і групи «За майбутнє». Взагалі не підтримала проєкт фракція ОПЗЖ. Група за майбутнє віддала трохи більше половини своїх голосів.

Згідно з текстом законопроєкту, «корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України». Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.

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Зеленський пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділялися правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені.

Метою законопроєкту вказують «визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України».

Відзначається, що прийняття закону дасть можливість корінним народам України у повній мірі володіти всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах України.

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