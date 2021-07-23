В Токіо стартують Олімпійські ігри. Де дивитися церемонію відкриття

У п’ятницю, 23 липня, в Токіо із церемонії відкриття стартують Олімпійські ігри. Про це повідомляє Львівський портал.

Фото: DW

Церемонія відкриття Олімпіади пройде о 20:00 за місцевим часом та о 14:00 за Києвом. Переглянути її можна на телеканалі UA:Перший, а також на сайті «Суспільного».

Через пандемію Covid церемонія відкриття відбудеться із обмеженим доступом. На ній будуть присутні 950 осіб та 15 світових лідерів.

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Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань. Львівський портал також писав про 12 зіркових спортсменів, які не зуміли потрапити на Олімпіаду в Токіо, бо не змогли кваліфікуватися або навіть підозрюються у допінгу. Детальніше – за цим посиланням.

В Олімпіаді візьмуть участь 8 спортсмені Львівщини. Детальніше про кожного з них – за посиланням.

Зазначимо, Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

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