ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові в лікарні швидкої допомоги врятували серце ще однієї дитини

Дарина Романишин

|

У Центрі серця та судин лікарні швидкої медичної допомоги Львова успішно прооперували 8-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Операцію проводили мініінвазивним методом, без розтину, а через точкові проколи тканин, тому вже наступного дня хлопчика виписали додому.

За словами лікарів, батьки хлопчика з Львівщини звернулися на консультацією через прогресування хвороби сина. Вона спричиняла задишку при фізнавантаженнях та швидку втомлюваність. Водночас у хлопчика суттєво збільшилися розміри правого шлуночка.

Реклама партнерів

«Спеціалісти провели балонну ангіопластику клапана легеневої артерії, що дозволило повністю відновити кровотік крізь нього. Завдяки новітнім технологіям, які застосовують у  Центрі серця, маленькі пацієнти повертаються до повноцінного життя уже наступного дня», зазначили лікарі.

До слова, впродовж останніх тижнів у Центрі серця та судин цієї лікарні прооперували 6-місячного хлопчика із вродженою вадою серця. Завдяки сучасним методикам, операцію провели без жодних розрізів, тому вже через день після операції немовля виписали додому.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів