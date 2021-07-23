У Львові в лікарні швидкої допомоги врятували серце ще однієї дитини

У Центрі серця та судин лікарні швидкої медичної допомоги Львова успішно прооперували 8-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Операцію проводили мініінвазивним методом, без розтину, а через точкові проколи тканин, тому вже наступного дня хлопчика виписали додому.

За словами лікарів, батьки хлопчика з Львівщини звернулися на консультацією через прогресування хвороби сина. Вона спричиняла задишку при фізнавантаженнях та швидку втомлюваність. Водночас у хлопчика суттєво збільшилися розміри правого шлуночка.

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«Спеціалісти провели балонну ангіопластику клапана легеневої артерії, що дозволило повністю відновити кровотік крізь нього. Завдяки новітнім технологіям, які застосовують у Центрі серця, маленькі пацієнти повертаються до повноцінного життя уже наступного дня», – зазначили лікарі.

До слова, впродовж останніх тижнів у Центрі серця та судин цієї лікарні прооперували 6-місячного хлопчика із вродженою вадою серця. Завдяки сучасним методикам, операцію провели без жодних розрізів, тому вже через день після операції немовля виписали додому.

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