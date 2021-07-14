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У Львові прооперували 6-місячного хлопчика, що мав вроджену ваду

Ольга Денисяка

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В Центрі серця та судин міської лікарні швидкої медичної допомоги лікарі прооперували 6-місячного Юліана. У немовляти була вроджена вада – клапанний стеноз легеневої артерії важкого ступеня, тобто звуження між правим шлуночком і легеневою артерією, яка транспортує кров у легені. Завдяки сучасним методикам, операцію провели без жодних розрізів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Шуми в серці, а ще швидка втома, поганий апетит і, як наслідок, маленька вага. З такими симптомами до наших спеціалістів Центру серця і судин звернулися батьки Юліана. Обстеження показало вроджену ваду – клапанний стеноз легеневої артерії важкого ступеня. При такому діагнозі, щоб протиснути кров у легені через звуження, правий шлуночок змушений працювати у режимі надзусиль. Якщо це не виправити, з часом він «втомиться» – виникне серцева недостатність і порушиться ритм. Рішення одне – тільки оперувати. Ендоваскулярно», – повідомив керівник міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Зокрема, хлопчику у артерію без жодного розрізу встановили спеціальний балон, який усуває звуження. Його доправили до серця через прокол у стегні. Хлопчика прооперував дитячий кардіохірург Віталій Петров.

Хлопчик – найменший пацієнт у лікарні після операції на серці. Вже завтра його випишуть додому.

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