Швеція відкриває в’їзд для українських туристів  

Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема, туристичних подорожей для громадян України. Про це йдеться в офіційному повідомленні шведського уряду, пише Європейська правда.

«Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в’їзд … Ці поправки вступають в силу з 26 липня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

МЗС України наголошує, що залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявності сертифікату про вакцинацію під час в’їзду до країни іноземців, на яких не розповсюджується заборона на в’їзд.

Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини covid-19 пройшло 14 днів.

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Швеція визнає вакцини, затверджені згідно з постановою (ЄС) 726/2004, або дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях. Це, зокрема, вакцини Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccinе Sinovac).

ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Данія, Німеччина та Бельгія відкривали кордон для всіх типів подорожей українців.

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