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Бельгія також відкрила кордон для українців

Андрій Котенський

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Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Громадянам України знову дозволено в’їзд до Королівства Бельгія незалежно від мети поїздки.

Для в’їзду до Бельгії слід мати при собі :

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  • чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців;
  • документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.);
  • підтвердження вашої фінансової спроможності;
  • поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того:

Ви також маєте заповнити форму Passenger Locator Form (PLF), за 48 годин до прибуття в Бельгію. Цю форму можна знайти англійською мовою за info-coronavirus

Якщо ви подорожуєте з країни з критичним епідеміологічним ризиком, або відвідали таку країну протягом останніх 14 днів, мета вашої поїздки до Бельгії має бути «поважною» та має бути підтверджена належним дозвільним документом, виданим Посольством Бельгії у відповідній країні.

Окрім того необхідно засвідчити, що не хворієте коронавірусом одним із методів:

  • сертифікатом міжнародного зразка про повну вакцинацію. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплив термін у 14 днів з дати останньої вакцинації.
  • сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).
  • негативний PCR-тест.

Якщо у поліції є буде підозра про спробу підробки PLF–форми або негативного тесту на COVID, складається офіціальний протокол. Такий протокол скеровується до офісу Генерального прокурора. Такі дії вважаються серйозним злочином та кваліфікуються як спроба підробки офіційних документів, за що передбачено кримінальну відповідальність.

Найактуальніша інформація про візи, дозволи та обмеження у кожній країні в умовах пандемії COVID-19 доступна за посиланням: Tripadvisor.mfa.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 17 липня Данія відкриває кордон для всіх типів подорожей українців.

А із 18 липня, Німеччина відкриває кордони для усіх українців.

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