Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, аби поповнити свою фотоскарбничку світлиною на фоні графських хоромів. Однак для львів’ян Палац Потоцьких – не просто окраса міста чи історична локація. Для більшості містян це є особливе місце, з яким пов’язані наймиліші і найтрепетніші спогади, адже саме тут вони розпочинали такий важливий етап у своєму житті, офіційно ставши чоловіком і дружиною.

За чверть століття Палац Потоцьких об’єднав понад 130 тисяч закоханих пар. І тепер після двох десятків років паузи музей врешті відновлює цю легендарну традицію. З цієї нагоди Львівський портал пригадує, як тут одружувались львів’яни у радянські часи та на початку незалежної України.

Із 1975 року Палац Потоцьких стали використовувати як палац урочистих подій. Він був головним РАЦСом Львова, тож тут завжди був ажіотаж – одружитися у графському палаці хотіли чи не всі молодята. Саме тому чергу на розписку слід було займати щонайменше за кілька місяців наперед. При цьому побратися у цьому місці могли не всі охочі, для цього хтось один із подружжя повинен був мати львівську прописку.

Урочисту церемонію проводили на другому поверсі, який колись слугував особистими апартаментами колишніх іменитих власників. У численних кімнатах завжди було людно, адже привітати новоспечену сім’ю приходила купа родичів та друзів. Через черги палац радше нагадував конвеєр – не встигала одна пара виходити з зали, як з іншого входу туди впускали іншу. І так йшло по колу.

Урочиста церемонія одруження в Палаці Потоцьких у радянські часи не особливо відрізнялась від теперішньої. Її обов’язково вела вбрана у мантію жінка, зачасту вона мала охайну, але пишну зачіску, а на грудях висів колар (масивне намисто) зі серпом та молотом.

У залі, який і без того був багатий на різну автентичну оздобу, теж не обходилось без символів СРСР. На одній зі стін висів величезний герб Радянського Союзу, іншу перетворили у різнокольорове панно, по центру якого були зображені на рушнику обручки.

До речі, незважаючи на всю радянську символіку, дружби й дружки стелили нареченим під ноги вишитий рушник. А саму церемонію, як згадують львів’яни, вели українською. По завершенню промови церемонімейстра пара обмінювалась обручками і скріплювала свій союз підписами у свідоцтві про одруження. Такі ж підписи ставили й свідки.

Відомо також, що новоспеченому подружжю видавали ще й пам’ятну медаль, на яких були викарбувані імена та дата одруження. Крім цього, звісно, на зворотному боці також були серп і молот, радянська зірка. Втім чи отримували такий подарунок всі, достеменно не відомо.

Після офіційного проголошення молодят чоловіком і дружино їх та всіх гостей дійства переводили у сусідні кімнати, де можна було пофотографуватись біля великих старовинних дзеркал та мармурових камінів.

Цікаво, що у радянські часи у Палаці Потоцьких можна було замовити штатного фотографа, який за окрему плату закарбовував цю важливу мить в історії нової сім’ї.

Вже у 1990 році, напередодні проголошення Незалежності України, шлюб у Палаці Потоцьких врешті набув характерних національних ознак. Жінка-рецемонімейстр скинула намисто з радянськими символами і одягнула український однострій, а гігантський герб СРСР заховали за синьо-жовтим стягом.

Палац Потоцьких чверть століття об’єднував закохані серця, аж допоки у 2002 році будівлю не передали Львівському палацу мистецтв. З 2007-го тут діє Музей європейського мистецтва XIV-XVIII століть. І тепер у графський маєток знову повертають весільні церемонії.

Після двадцятирічної паузи у Палаці Потоцьких одружилась перша пара. Нею стали Андрій та Наталя, які разом уже п’ять років. Молодята кажуть: доля їм зробила справжній подарунок, адже розписатись збирались у звичайному РАЦСі.

«Сьогодні апріорі для нас є дуже особливий день, а тут ще й одружуємось у самому Палаці Потоцьких. Насправді я ніколи не була всередині і сьогодні, потрапивши сюди вперше, я тут виходжу заміж. Ми мали одружуватись просто у РАЦСі, а нам зателефонували та запропонували зробити це тут. Ми, звичайно, погодились без вагань. Тому це для нас вийшла дуже приємна несподіванка», – поділилася враженнями наречена Наталя.

Загалом у Палаці Потоцьких одружились більше 130 тисяч пар, а з відновленням шлюбної традиції колишній графський замок випустить, сподіваємось, у щасливе подружнє життя ще більше львів’ян. Підозрюємо, що всі вони із трепетом згадуватимуть цей важливий день і теж берегтимуть світлини у своїх родинних фотоальбомах…