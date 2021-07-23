«Хотів спробувати, як це вбити людину». Судитимуть жителя Сколе, що застрелив двох чоловіків

27-річному жителю Сколе, який застрелив двох людей, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хлопець пояснив один зі своїх вчинків тим, що «хотів попробувати, як це вбити людину». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Перше вбивство у Сколе хлопець вчинив цьогоріч 4 липня. Вже 17 липня близько опівночі двома пострілами з вогнепальної зброї він застрелив жителя Стрия.

На момент вчинення злочинів чоловік не знаходився у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На обліку в психоневрологічному диспансері також не перебував.

Реклама партнерів

Під час допиту хлопець зізнався, що перший раз застрелив людину тому що «хотів дізнатися як це, коли ти когось вбиваєш». Мотивацією до другого вбивство було «бажання побороти страх, який виник після першого».

Суд задовольнив клопотання прокурора про обрання 27-річному жителю Сколе, якого підозрюють у вбивстві, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч.2 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Львівський портал розповідав про затримання підозрюваного у вбивстві. Детальніше за – посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook