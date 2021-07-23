ОСТАННІ НОВИНИ

«Хотів спробувати, як це вбити людину». Судитимуть жителя Сколе, що застрелив двох чоловіків

Вероніка Рой

|

27-річному жителю Сколе, який застрелив двох людей, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хлопець пояснив один зі своїх вчинків тим, що «хотів попробувати, як це вбити людину». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Перше вбивство у Сколе хлопець вчинив цьогоріч 4 липня. Вже 17 липня близько опівночі двома пострілами з вогнепальної зброї він застрелив жителя Стрия.

На момент вчинення злочинів чоловік не знаходився у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На обліку в психоневрологічному диспансері також не перебував.

Реклама партнерів

Під час допиту хлопець зізнався, що перший раз застрелив людину тому що «хотів дізнатися як це, коли ти когось вбиваєш». Мотивацією до другого вбивство було «бажання побороти страх, який виник після першого».

Суд задовольнив клопотання прокурора про обрання 27-річному жителю Сколе, якого підозрюють у вбивстві, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч.2 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Львівський портал розповідав про затримання підозрюваного у вбивстві. Детальніше за – посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів