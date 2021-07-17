У Стрию затримали серійного вбивцю, що розстрілював чоловіків

У Стрию із вогнепальної зброї розстріляли ще одного чоловіка. Цього разу вбивство людини сталося на вулиці Виговського і нападника вдалося затримати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини

Про виявлення тіла людини з вогнепальними пораненнями повідомили сьогодні вночі.

«Сьогодні, 17 липня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Виговського у місті Стрий, поблизу церкви, було виявлене тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями», – йдеться у повідомленні поліції.

На території Львівської області було введено спеціальну поліцейську операцію.

Як встановили правоохоронці, до вбивства людей у Стрию, які стались 5 та 17 липня, причетний раніше судимий 23-річний житель Львівської області. В обох випадках на тілах жертв були виявлені по два вогнепальних поранення.

Правоохоронці також встановили особу загиблого – ним виявився мешканець райцентру віком 43 роки.

«Під час відпрацювання території міста Стрий поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус та поїхав у напрямку Сколе. Зважаючи на те, що розшукуваний може бути озброєний, аби не піддавати ризику життя та здоров’я громадян, було прийняте рішення під правдоподібним приводом зупинити автобус за межами міста та перевірити пасажира. У сумці, яку мав з собою чоловік, правоохоронці виявили обріз рушниці та патрони», – розповів очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Зловмисник, 23-річний мешканець Львівської області, затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також встановлено, що затриманий причетний до вбивства 40-річного мешканця міста Стрий, яке сталось 5 липня на перехресті вулиць Вокзальної та Першого листопада у райцентрі. Тоді причиною смерті чоловіка також стали два вогнепальних поранення.

За словами убивці, він приїздив до Стрия “просто прогулятися”, і коли на його шляху траплявся старший за нього чоловік, він вирішував його вбити, без жодних на те мотивів.

Душогубу загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Досудове розслідування триває, призначені експертизи.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 5 липня у Стрию розстріляли чоловіка. Нападник утік.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.