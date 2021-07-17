ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию затримали серійного вбивцю, що розстрілював чоловіків

Андрій Котенський

|

У Стрию із вогнепальної зброї розстріляли ще одного чоловіка. Цього разу вбивство людини сталося на вулиці Виговського і нападника вдалося затримати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини

Про виявлення тіла людини з вогнепальними пораненнями повідомили сьогодні вночі.

«Сьогодні, 17 липня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Виговського у місті Стрий, поблизу церкви, було виявлене тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями», – йдеться у повідомленні поліції.

На території Львівської області було введено спеціальну поліцейську операцію.

Як встановили правоохоронці, до вбивства людей у Стрию, які стались 5 та 17 липня, причетний раніше судимий 23-річний житель Львівської області. В обох випадках на тілах жертв були виявлені по два вогнепальних поранення.

Правоохоронці також встановили особу загиблого – ним виявився мешканець райцентру віком 43 роки.

«Під час відпрацювання території міста Стрий поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус та поїхав у напрямку Сколе. Зважаючи на те, що розшукуваний може бути озброєний, аби не піддавати ризику життя та здоров’я громадян, було прийняте рішення під правдоподібним приводом зупинити автобус за межами міста та перевірити пасажира. У сумці, яку мав з собою чоловік, правоохоронці виявили обріз рушниці та патрони», – розповів очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Зловмисник, 23-річний мешканець Львівської області, затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також встановлено, що затриманий причетний до вбивства 40-річного мешканця міста Стрий, яке сталось 5 липня на перехресті вулиць Вокзальної та Першого листопада у райцентрі. Тоді причиною смерті чоловіка також стали два вогнепальних поранення.

За словами убивці, він приїздив до Стрия “просто прогулятися”, і коли на його шляху траплявся старший за нього чоловік, він вирішував його вбити, без жодних на те мотивів.

Душогубу загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває, призначені експертизи.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 5 липня у Стрию розстріляли чоловіка. Нападник утік.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів