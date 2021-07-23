АМКУ оштрафував «Радехівський цукор» на 68 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Радехівський цукор» на 68 млн грн за придбання цукрового заводу у Хоросткові, що на Тернопільщині, без дозволу комітету. Про це інформує пресслужба АМКУ.

Ще у 2017 році АМКУ дізнався про придбання ТОВ «Радехівський цукор» декількох цукрових заводів. Через це комітет розпочав дослідження, за результатами якого було відкрито три справи про порушення.

Під час розслідування першої справи було встановлено, що після завершення сезону цукроваріння 2016 року ТОВ «Радехівський цукор» набуло контроль над активами Хоростківського цукрового заводу.

У АМКУ кажуть, що ці активи дозволяли підприємству наростити присутність на ринках цукру та переробки цукрового буряку в економічно доцільні строки.

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Також у Комітеті зауважують, що таке придбання було здійснено без отримання їх дозволу. Проте, за версією підприємства Львівщини, придбані активи не забезпечували повний цикл виробництва цукру, оскільки у складі придбаного майна була відсутня бурякорізка.

Натомість в АМКУ під час розслідування встановили інше. Там кажуть, що насправді бурякорізка, на яку посилалося підприємство, забезпечує здійснення лише одного із багатьох етапів переробки цукрового буряку та виробництва цукру.

«Дане обладнання знаходилось на одній території з іншими активами Хоростківського цукрового заводу та було під’єднано до єдиного виробничого циклу, хоча при цьому і належало третій особі. Вартість бурякорізки становила менше 1% вартості активів Хоростківського цукрового заводу. Комітетом виявлено факти про укладення ТОВ «Радехівський цукор» угод із фермерськими господарствами на посів цукрових буряків, що свідчить про намір використовувати придбані активи для виробництва цукру та переробки цукрових буряків в найближчий сезон цукроваріння», – йдеться у повідомленні.

Відтак ТзОВ «Радехівський цукор» оштрафували на 68 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ТзОВ «Радехівський цукор» – українська компанія зі штаб-квартирою в селі Павлів, Радехівського району Львівської області. Працює підприємство в галузі виробництва та реалізації цукру та похідних продуктів. Також «Радехівський цукор» – найбільший виробник цукру в Західній Україні.

Потужності підприємства знаходяться також у Радехові, що на Львівщині, Чорткові, Хоросткові, Козові і Збаражі, що у Тернопільській області.

Входить до структури німецької групи компаній «Pfeifer & Langen». Випускає продукцію під торговою маркою «DIAMANT».

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