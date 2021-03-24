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Уряд обіцяє не збільшувати ціну на електроенергію для населення

Юлія Осим

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Ціна на електроенергію для українців не буде зростати та залишиться на рівні 1 грн 68 коп. за кВт-год. Таке рішення підтримав Кабмін, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Компанія «Енергоатом» надалі поставлятиме електроенергію для населення за пільговою ціною.

«Державна компанія «Енергоатом» продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною. Водночас ми дозволили «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій», – повідомив Шмигаль.

За словами очільника уряду, питання тарифі є на постійному контролі задля того, щоб українці отримували справедливі платіжки, а на енергетичному ринку не було зловживань та монополізму.

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