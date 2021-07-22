Облрада з аукціону продала два комунальних приміщення у Львові та Городку

У середу, 21 липня, на електронному майданчику Prozorro Sale відбувся продаж способом аукціону двох об’єктів обласного комунального майна. Управління майном спільної власності Львівської облради продало комплекс будівель у Городку, а також нежитлові підвальні приміщення у колишньому будинку побуту на проспекті Чорновола, 59. Про це інформує Львівський портал.

Так, обласна рада продала комплекс будівель загальною площею 1439,3 кв. м у місті Городок на вулиці М. Павлика, 1. Стартова ціна була 5,5 млн грн. Участь в аукціоні взяло лише одне підприємство – «Українсько-польське спільне підприємство «ЗВК», яке запропонувало 5,6 млн грн.

Згідно із даними YouControl, «Українсько-польське спільне підприємство «ЗВК» зареєстроване у Львові. Засновницею є Галина Алексейчук.

Також Львівська облрада продала з аукціону нежитлові підвальні приміщення загальною площею 113,2 кв.м. у Львові на проспекті Чорновола, 59 (колишній будинок побуту). Участь в торгах взяли два підприємці. Стартова ціна на нежитлові підвальні приміщення була 756 888 грн. Переможцем став підприємець Ігор Батюк, який купив приміщення за 1,2 млн.

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За даними YouControl, діяльністю у сфері фотографії. Також він є власником фотосалонів «Фотонова».

Також 21 липня мав відбутися аукціон з продажу комплексу будівель загальною площею 1324,6 кв.м. у Буську на вулиці Надсяння, 3. Стартова ціна – 3 991 200 грн. Проте торги не відбулися.

Як повідомив в .о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Тарас Зозуля, кошти від продажу перших двох об’єктів нерухомого майна надійдуть до обласного бюджету розвитку.

«Прозорість та чесна конкуренція забезпечуються електронною торговою системою «Прозорро.Продажі» – усі бажаючі мають можливість взяти участь в аукціоні. Управління майном зацікавлене в максимальному залучені учасників, адже отримані від продажу кошти будуть скеровані на потреби громади», – цитує Львівська облрада Тараса Зозулю.

Нагадаємо, загалом Львівська облрада планує продати на торгах сім комунальних приміщень. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

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