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7-річна мешканка Львівщини проковтнула карабін від сумки

Вероніка Рой

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Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» успішно прооперували 7-річну жительку Львівщини, що проковтнула карабін від сумки. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Дівчинка проковтнула карабін, коли гралася. Після інциденту батьки дитини одразу звернулися до медиків.

«7-річна дівчинка гралася вдома, в той час її мама була в іншій кімнаті. Коли дівчинка прибігла і сказала, що випадково проковтнула карабін від сумки, мама спочатку не повірила. Але батьки звернулися до лікаря, щоб переконатися, що усе з малечею гаразд. На рентген-знімку у місцевій лікарні колеги побачили металеву детальку сумки – карабін, яким кріпилася ручка!», – йдеться  у повідомленні.

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Мама дівчинки із собою прихопила другий карабін, щоб був ідентичний тому, який проковтнула дитина. В ОХМАДИТі кажуть, що це допомогло медикам підготуватися до операції: підібрати інструменти необхідного розміру, що суттєво скорочує час перебування дитини в операційній.

Операцію мешканці Львівщини робили ендоскопічно, тобто без розрізів живота.

«Це було нетипове стороннє тіло – карабін не гладенький і не круглий, він має складнішу будову, тому діставати його було складніше. Але ситуацію врятувала мама – вона показала нам другий карабін і ми в операційну йшли уже з навиками захоплення карабіна, відточили їх раніше. Це дало нам переваги – скоротило час втручання, дівчинка менше перебувала у наркозі і ми звичними рухами зайшли у шлунок і дістали карабін», – пояснює лікар-ендоскопіст Марта Лучак.

Операція пройшла без ускладнень. Дівчинку вже виписали з лікарні додому.

Медики закликають батьків: якщо дитина проковтнула сторонній предмет, будь ласка, постарайтесь розпитати дитинку – це дозволить лікарям виграти час і підготуватися якнайкраще (підібрати інструменти оптимального розміру і протестувати його захоплення, адже це буває непросто, коли стороннє тіло має негладку поверхню).

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